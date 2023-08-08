1.93’lük dev kule! Tarih verildi! Trabzonspor’a hayırlı olsun

Futbol dünyasında transfer dönemi heyecanı bir kez daha doruk noktasına ulaştı. Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü, yeni sezonda takımının gücüne güç katmak istediği bir ismi hedef olarak belirlemiş durumda.
Futbol dünyasında transfer dönemi heyecanı bir kez daha doruk noktasına ulaştı. Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü, yeni sezonda takımının gücüne güç katmak istediği bir ismi hedef olarak belirlemiş durumda.
TRABZONSPOR'A ADIM ADIM
Trabzonspor, Bruno Petkovic transferindeki ilgi çeken gelişmelere sahne oluyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın özellikle istediği Dinamo Zagreb golcüsü Bruno Petkovic için İtalyan kulüplerinin de ilgisi gözden kaçmıyor.
İTALYANLAR PEŞİNDE
Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic, eski hocası Nenad Bjelica'nın bizzat Trabzonspor'a gelmesi için ikna ettiği bir isim olarak öne çıkıyor. Şu anda Dinamo Zagreb ile Trabzonspor'un anlaşmasını bekleyen Petkovic, aynı zamanda İtalyan kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Son dönemde Cagliari'nin ardından Sampdoria'nın da 28 yaşındaki golcüyü transfer etmeyi düşündüğü iddia ediliyor.
Trabzonspor yönetimi, oyuncuyla anlaşmayı daha önce sağladığı için şu anda oldukça rahat bir durumda. Ancak Dinamo Zagreb kulübü, diğer kulüplerin ilgisini transfer ücreti konusunda avantaj olarak kullanabilecek bir pozisyonda.
"PETKOVİC GELİYOR"
Birkaç gün önce Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, müjdeli haberi vermişti. Yazıcı, "Bruno Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılan çizilenlere bakmayın. 3 transferimiz tamam. Trabzonspor'a güzel transferler gelecek, taraftar biraz daha sabırlı olsun" şeklinde konuşmuştu.
TARİH BELLİ OLDU
Yıldız oyuncunun Trabzonspor kulübüyle 15 Ağustos'ta imza atacağı belirtiliyor.
Nenad Bjelica'nın heyecanla beklediği Bruno Petkovic, bugüne kadar toplam 347 maça çıktı. Bu maçlarda 64 golünü Dinamo Zagreb forması altında atarak toplam 86 gol kaydetti. Ayrıca Hırvat ekibi içinde 47 asist yaparak toplamda 59 golün oluşumunda etkili oldu. Milli takım forması altında ise 32 maçta 9 gol kaydetti.
Daha önce Young Boys, Rennes ve Reims gibi takımlarda forma giyen Petkovic, geçtiğimiz sezon Alman ekibi Union Berlin'de 43 maçta 5 gol ve 3 asistle performans sergiledi.
1.93 boyuyla rakip savunmalara karşı üstünlük sağlayan Petkovic, özellikle hava topu mücadelelerinde etkili bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda yanındaki oyuncuların hücumdaki etkinliğine katkı sağlayan bir isim olarak Bjelica'nın planlarında önemli bir rol oynuyor.