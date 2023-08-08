1.93’lük dev kule! Tarih verildi! Trabzonspor’a hayırlı olsun

Trabzonspor yönetimi, oyuncuyla anlaşmayı daha önce sağladığı için şu anda oldukça rahat bir durumda. Ancak Dinamo Zagreb kulübü, diğer kulüplerin ilgisini transfer ücreti konusunda avantaj olarak kullanabilecek bir pozisyonda.

"PETKOVİC GELİYOR" Birkaç gün önce Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, müjdeli haberi vermişti. Yazıcı, "Bruno Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılan çizilenlere bakmayın. 3 transferimiz tamam. Trabzonspor'a güzel transferler gelecek, taraftar biraz daha sabırlı olsun" şeklinde konuşmuştu.

TARİH BELLİ OLDU Yıldız oyuncunun Trabzonspor kulübüyle 15 Ağustos'ta imza atacağı belirtiliyor.

Nenad Bjelica'nın heyecanla beklediği Bruno Petkovic, bugüne kadar toplam 347 maça çıktı. Bu maçlarda 64 golünü Dinamo Zagreb forması altında atarak toplam 86 gol kaydetti. Ayrıca Hırvat ekibi içinde 47 asist yaparak toplamda 59 golün oluşumunda etkili oldu. Milli takım forması altında ise 32 maçta 9 gol kaydetti.