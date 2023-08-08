125 gol 137 asist...Ronaldo gibi gol ve asist makinesi! Fenerbahçe’ye Tete ve Zaha’yı unutturacak

Adı Fenerbahçe ile anılan Hakim Ziyech'te sıcak bir gelişme yaşandı. Kariyerinin yeni sayfasında, adını duyurmak istediği takımın formasını giymeye hazırlanan oyuncu, futbolseverlerin merakla beklediği bir isim haline geldi.
Adı Fenerbahçe ile anılan Hakim Ziyech'te sıcak bir gelişme yaşandı. Kariyerinin yeni sayfasında, adını duyurmak istediği takımın formasını giymeye hazırlanan oyuncu, futbolseverlerin merakla beklediği bir isim haline geldi.
HAKİM ZİYECH KADRO DIŞI BIRAKILDI
Faslı futbolcu Hakim Ziyech, futbol kariyerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor.
Chelsea'nin yeni sezon planlarına dahil etmeyerek kadro dışı bıraktığı Ziyech'in hangi kulüple anlaşacağı merak konusu oldu.
İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerle adı anılan Ziyech, İngiliz Premier Lig'den ayrılıyor.
Ziyech'in Suudi Arabistan'ın köklü kulüplerinden Al-Nassr'a transfer olacağı iddiaları da gündemde yer alıyor.
Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkmasına rağmen geçtiğimiz sezon gol veya asist üretememesi, onun için zorlu bir dönemin işaretiydi. Ancak Ziyech'in Fenerbahçe'ye transferi, yeniden ivme kazanabileceği bir fırsat sunuyor.
40 MİLYON EURO'YA TRASNFER EDİLDİ
Futbol kariyerindeki önemli adımlardan biri olan Ajax'tan 2020 yılında 40 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan Ziyech, İngiltere'deki performansıyla beklentileri tam olarak karşılayamamıştı.
GEÇEN SEZON DİREKTEN DÖNDÜ
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonda anlaşma eşiğinden dönmesi sebebiyle Ziyech'in tercihinin Fenerbahçe olacağı iddialarını güçlendirdi.