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Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a büyük ters köşe! O ismi de elinden kaptılar

Fenerbahçe yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğu hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip yaz transfer dönemini oldukça aktif bir şekilde geçirerek Dzeko, Tadic, Kent, Becao gibi önemli yıldızları kadrosuna kattı. Aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde de başarılı bir yol izlemeyi amaçlayan takım bu kez de uzun süredir Galatasaray'ın radarında olan yıldız bir oyuncuya odaklandı. Taraftarlar bu transferin Zaha'nın rövanşı olabileceğine inanıyor ve büyük bir heyecanla gelişmeleri takip ediyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 10:09 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 10:33
Fenerbahçe’den ezeli rakibi Galatasaray’a büyük ters köşe! O ismi de elinden kaptılar

Fenerbahçe yeni sezonun başlamasıyla birlikte İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hedefiyle sahada olacak. Transfer döneminde attığı dikkat çekici adımlarla güçlü bir kadro oluşturan sarı-lacivertli ekip ilk 11'i büyük ölçüde revize etti. Taraftarlar şimdi heyecanla takımlarının hangi isimleri transfer edeceğini bekliyor.

GALATASARAY'IN PEŞİNDEKİ YILDIZ OYUNCU: TANGUY NDOMBELE

Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Tanguy Ndombele için Tottenham ile temas kurdu.

Tottenham'da düşünülmeyen Ndombele'nin sakatlığıyla ilgili bilgi alan sarı-lacivertliler, olumlu dönüşlerin ardından oyuncu için teklifini iletti. Tottenham'dan kiralama teklifi sunan Fenerbahçe, oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Tanguy Ndombele transferinde satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunacağı belirtiliyor. Tottenham ise oyuncuyu geçen sezon Napoli'ye kiralık olarak göndermiş ve şimdi bonservisiyle ayrılmak istediğini Fenerbahçe'ye iletmekte.

Fransız orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 40 maça çıkarken takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

WİLFRİED ZAHA'NIN RÖVANŞI OLABİLİR

Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi, Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz döneminde Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmasının ardından bir nevi rövanş niteliği taşıyor.

Galatasaray'ın dikkat çekici transferi dünya basınının ilgisini çekmişti ve bu kez Fenerbahçe benzer bir hamleyle gündeme gelmiş durumda.


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