Fenerbahçe’den ezeli rakibi Galatasaray’a büyük ters köşe! O ismi de elinden kaptılar

Fenerbahçe yeni sezonun başlamasıyla birlikte İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hedefiyle sahada olacak. Transfer döneminde attığı dikkat çekici adımlarla güçlü bir kadro oluşturan sarı-lacivertli ekip ilk 11'i büyük ölçüde revize etti. Taraftarlar şimdi heyecanla takımlarının hangi isimleri transfer edeceğini bekliyor.

Fenerbahçe , Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Tanguy Ndombele için Tottenham ile temas kurdu.

Tottenham'da düşünülmeyen Ndombele'nin sakatlığıyla ilgili bilgi alan sarı-lacivertliler, olumlu dönüşlerin ardından oyuncu için teklifini iletti. Tottenham'dan kiralama teklifi sunan Fenerbahçe, oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.