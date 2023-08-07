Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray taraftarı sevinçten çıldıracak! Yıldız isimden emojili müjde

Fenerbahçe, Tete transferi için masadan çekildiği haberleri futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Brezilyalı yıldız oyuncu ise son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Fenerbahçe, Tete transferi için masadan çekildiği haberleri futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Brezilyalı yıldız oyuncu ise son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Tete, Galatasaray'a transfer olmak üzereyken, Fenerbahçe'nin masadan çekilmesi taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı.
Taraftarlar, kulüp yönetiminin transferdeki bu tutumuna tepki gösterirken, Galatasaray taraftarları ise heyecanla Tete'nin resmi olarak Galatasaray'a katılmasını beklemeye başladı.
TETE'DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM
Son yaptığı paylaşım ise büyük bir heyecan yarattı. Paylaşımında, ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin karakteristik gol sevincini anımsatan emojilerle yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı.
Bu durumun ardından Tete'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları güçlendi.
Bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının transferle ilgili beklentilerini artırdı ve Tete'nin Galatasaray'a transferi hakkındaki iddiaları daha da güçlendirdi.
Transferin tamamlanmasıyla birlikte, Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir güç katacağı ve Süper Lig'de rekabetin daha da kızışacağı düşünülüyor.
FENERBAHÇE MASADAN KALKTI
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete ile ilgili yapılan transfer görüşmelerine ilişkin resmi açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.
"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."