Erden Timur 6 milyon euroya ikna etti! Zaniolo’nun tahtını kapacak! Kiralık aşk Galatasaray’da!

Talisca'nın Galatasaray'a transfer olması durumunda, Nicolo Zaniolo'nun muhtemel satışından elde edilecek gelirle takımın mali dengesi sağlanabilir ve yeni transferler için bütçe oluşturulabilir.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR Galatasaray ayrıca, kadrosunda düşünmediği ve göndermeyi planladığı oyuncuları da değerlendiriyor. Yunus Akgün ve Berkan Kutlu için Avrupa kulüplerinden teklifler olduğu belirtiliyor ve bu tekliflerin dikkate alınacağı ifade ediliyor. Ayrıca Rumen futbolcu Morutan için de kiralık olarak gönderilme opsiyonu üzerinde duruluyor.

Diğer bir transfer gelişmesine göre Galatasaray, Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix'i de transfer listesine eklendi. Joao Felix'in Madrid'de istenen düzeyde forma şansı bulamaması nedeniyle Galatasaray tarafından ilgi çekici bir hedef olarak görülüyor. Ancak Joao Felix'in kalitesi ve potansiyeli nedeniyle, transferi için yüksek bir transfer bedeli ödemenin gerekebileceği belirtildi.

RASHİCA TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ Galatasaray, geçtiğimiz sezon takıma kiralık olarak katılan ve muhteşem performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Milot Rashica'nın bonservisini almak için büyük bir heyecanla çalışmalarına devam ediyor. Uzun süren pazarlık süreci, Galatasaray taraftarlarını bir hayli endişelendirse de, sonunda beklenmedik bir gelişme yaşandı ve umutlar yeniden yeşerdi.