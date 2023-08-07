Dominguez, Krunic, Ndombele sonrası bedavaya yıldız isim! Fenerbahçe transferde şaha kalktı

Fenerbahçe'nin transfer atağı hız kesmeden sürüyor! Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko'nun menajerleri tarafından önerilen sürpriz bir transfer gündemde.
Fenerbahçe'nin transfer atağı hız kesmeden sürüyor! Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko'nun menajerleri tarafından önerilen sürpriz bir transfer gündemde.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçmişte Monaco'da sergilediği performansla dikkat çekmiş ve ardından Chelsea tarafından transfer edilmişti.
BONSERVİSİ ELİNDE
2021-2022 sezonunda Chelsea'ye geri dönen Bakayoko, kadroda düşünülmedi ve sözleşmesi sona erdi. Şimdi kendisine uygun bir kulüp arayan oyuncunun menajerleri, Fenerbahçe ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımını önerdi.
Maddi şartları ikinci plana atarak düzenli forma şansı ve kariyerine devam etme arzusuyla dikkat çeken Bakayoko'nun tercihi merakla bekleniyor.
2 MİLYON EURO İSTİYOR
Bakayoko'nun Fenerbahçe'den talebi ise senelik 2 milyon euro. Ayroca Fransız yıldız 3 yıllık ontrat imzalamak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim ise 2 milyon euroyu fazla buldu ve pazarlıklarda bu rakamı 1.5 milyon euroya indirmeye çalışıyor.
Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek ve yeni sezonda rekabetçi bir kadro oluşturmak amacıyla hızlı adımlarla transfer çalışmalarını sürdürüyor.