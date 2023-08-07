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Dominguez, Krunic, Ndombele sonrası bedavaya yıldız isim! Fenerbahçe transferde şaha kalktı

Napoli, Chelsea, Milan takımlarında forma giyen yıldız isim için düğmeye basıldı. Fenerbahçe transfer listesine eklediği yeni isimle taraftarı coşturacak. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak menajerleri tarafından önerilen sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o yıldız isim...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 19:49 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 19:49
Dominguez, Krunic, Ndombele sonrası bedavaya yıldız isim! Fenerbahçe transferde şaha kalktı

Fenerbahçe'nin transfer atağı hız kesmeden sürüyor! Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko'nun menajerleri tarafından önerilen sürpriz bir transfer gündemde.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçmişte Monaco'da sergilediği performansla dikkat çekmiş ve ardından Chelsea tarafından transfer edilmişti.

Ancak İngiliz ekibinde istikrarsız bir performans sergileyen Bakayoko, beklentilerin altında kalmış ve düzenli forma şansı bulamamıştı. Bu nedenle 2018-2019 sezonunda Milan'a kiralık olarak gönderilmiş, ancak burada da beklenen performansı gösterememişti.

BONSERVİSİ ELİNDE

2021-2022 sezonunda Chelsea'ye geri dönen Bakayoko, kadroda düşünülmedi ve sözleşmesi sona erdi. Şimdi kendisine uygun bir kulüp arayan oyuncunun menajerleri, Fenerbahçe ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımını önerdi.

Maddi şartları ikinci plana atarak düzenli forma şansı ve kariyerine devam etme arzusuyla dikkat çeken Bakayoko'nun tercihi merakla bekleniyor.

2 MİLYON EURO İSTİYOR

Bakayoko'nun Fenerbahçe'den talebi ise senelik 2 milyon euro. Ayroca Fransız yıldız 3 yıllık ontrat imzalamak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim ise 2 milyon euroyu fazla buldu ve pazarlıklarda bu rakamı 1.5 milyon euroya indirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek ve yeni sezonda rekabetçi bir kadro oluşturmak amacıyla hızlı adımlarla transfer çalışmalarını sürdürüyor.


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