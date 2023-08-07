Dominguez, Krunic, Ndombele sonrası bedavaya yıldız isim! Fenerbahçe transferde şaha kalktı

Fenerbahçe 'nin transfer atağı hız kesmeden sürüyor! Chelsea 'de forma giyen T iemoue Bakayoko 'nun menajerleri tarafından önerilen sürpriz bir transfer gündemde.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçmişte Monaco 'da sergilediği performansla dikkat çekmiş ve ardından Chelsea tarafından transfer edilmişti.

Ancak İngiliz ekibinde istikrarsız bir performans sergileyen Bakayoko, beklentilerin altında kalmış ve düzenli forma şansı bulamamıştı. Bu nedenle 2018-2019 sezonunda Milan'a kiralık olarak gönderilmiş, ancak burada da beklenen performansı gösterememişti.