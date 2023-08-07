Siyah beyazlılar, Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain ve Talisca gibi isimlerle temasa geçmiş ve yıldız bir futbolcu için resmi teklifte bulunmuştu. Son dakika gelen Beşiktaş transfer haberiyle taraftar büyük bir heyecanla araştırmalara başladı.
Siyah beyazlılar, Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain ve Talisca gibi isimlerle temasa geçmiş ve yıldız bir futbolcu için resmi teklifte bulunmuştu. Son dakika gelen Beşiktaş transfer haberiyle taraftar büyük bir heyecanla araştırmalara başladı.
Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon için rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefleyerek transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper, orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için çeşitli futbolcularla temas halinde.
ROBERTO PEREYRA'DAN UMUT YO
Gündemde olan oyunculardan Alex Oxlade-Chamberlain ve Matias Vargas, Beşiktaş'ın transfer radarında öne çıkan isimler. Ancak, diğer bir transfer hedefi olan Roberto Pereyra, Süper Lig'i tercih etmeme kararı aldı.
TALİSCA MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
Ayrıca, Nicolas Pepe'nin yüksek maliyeti de transferin zorlaşmasına neden oldu. Anderson Talisca içinse henüz resmi bir girişim yapılmamış ve Beşiktaş'a dönüşü mümkün görünmüyor.
DÜNYA YILDIZI 24 SAAT İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA
Alex Oxlade-Chamberlain'in 24 saat içerisinde İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş'la sözleşme için görüşeceği belirtildi.
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak.
Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 13 maçta forma giyip 1 gol atan İngiliz futbolcu, Beşiktaş'ın hücum gücünü artırmayı hedefleyen önemli bir transfer adayı olarak değerlendiriliyor.