SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Turnayı gözünden vurdu! Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain sonrası Beşiktaş'a 15 milyonluk 10 numara!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Beşiktaş sonradan açıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız transferlerinden sonra kara Kartal gözünü A sınıf oyunculara dikti. Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain, Talisca gibi isimlerle temasa geçen siyah beyazlılar son olarak yıldız isim için resmi teklifte bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 17:39 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 17:39
Turnayı gözünden vurdu! Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain sonrası Beşiktaş’a 15 milyonluk 10 numara!

Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daniel Amartey, Jean Onana ve Ante Rebic gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yapılan transferlerle birlikte takımın rekabet gücü artmış olsa da, eksik pozisyonlar nedeniyle endişeler de bulunuyor.

REBİC NEFTÇİ BAKÜ MAÇINA YETİŞECEK

Şu an için sadece Ante Rebic'in Neftçi Bakü maçına yetişeceği belirtiliyor. Eğer yeni transferler yapılırsa bile, Şenol Güneş'in hemen oyuna sokma alışkanlığı göz önüne alındığında, Daniel Amartey ve Ante Rebic'in bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda en az 17-18 oyuncuyla rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Bunun için stoper, orta saha ve hücum hattı için transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ YÜKSEKLERDE

Gündemde olan futbolcular arasında Alex Oxlade-Chamberlain ve Matias Vargas, Beşiktaş'a yakın isimler olarak öne çıkıyor. Ancak, Roberto Pereyra'nın Süper Lig'i tercih etmediği ve Nicolas Pepe'nin yüksek maliyetinin transferini zorlaştırdığı belirtiliyor.

TALİSCA TRANSFERİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a dönüşüne dair herhangi bir girişim olmadığı ifade ediliyor ve transferinin mümkün görünmediği vurgulanıyor.

SIRA MALİNOVSKYİ'DE

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan yeni bir isim, Ruslan Malinovskyi. Marsilya'nın 10 numarası olan Ukraynalı oyuncu, Beşiktaş tarafından kiralık olarak transfer edilmek isteniyor. Marsilya, Malinovskyi'nin sözleşmesini yeni 3 yıl daha uzattı, ancak oyuncunun sürekli kiralanıyor olması transfer olasılığını artırıyor.

Marsilya, oyuncu için 10 milyon Euro talep ediyor, ancak Beşiktaş ise oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu durumda iki kulüp arasında bir pazarlık süreci yaşanabilir.

Beşiktaş'ın, uygun şartlarda ve bütçeyle bu transferi gerçekleştirme çabasının devam ettiği belirtiliyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransız basını ise Malinovskyi'nin Torino ile anlaşma sağladığını iddia ediyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.


SON DAKİKA