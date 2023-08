Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain sonrası Beşiktaş’a 15 milyonluk 10 numara!

REBİC NEFTÇİ BAKÜ MAÇINA YETİŞECEK

Şu an için sadece Ante Rebic'in Neftçi Bakü maçına yetişeceği belirtiliyor. Eğer yeni transferler yapılırsa bile, Şenol Güneş'in hemen oyuna sokma alışkanlığı göz önüne alındığında, Daniel Amartey ve Ante Rebic'in bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda en az 17-18 oyuncuyla rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Bunun için stoper, orta saha ve hücum hattı için transfer çalışmaları sürüyor.