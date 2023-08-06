Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain sonrası Beşiktaş’a 15 milyonluk 10 numara!

Daniel Amartey, Jean Onana ve Ante Rebic gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yapılan transferlerle birlikte takımın rekabet gücü artmış olsa da, eksik pozisyonlar nedeniyle endişeler de bulunuyor.
Daniel Amartey, Jean Onana ve Ante Rebic gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yapılan transferlerle birlikte takımın rekabet gücü artmış olsa da, eksik pozisyonlar nedeniyle endişeler de bulunuyor.
REBİC NEFTÇİ BAKÜ MAÇINA YETİŞECEK
Şu an için sadece Ante Rebic'in Neftçi Bakü maçına yetişeceği belirtiliyor. Eğer yeni transferler yapılırsa bile, Şenol Güneş'in hemen oyuna sokma alışkanlığı göz önüne alındığında, Daniel Amartey ve Ante Rebic'in bu maçta forma giymesi bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda en az 17-18 oyuncuyla rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Bunun için stoper, orta saha ve hücum hattı için transfer çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ YÜKSEKLERDE
Gündemde olan futbolcular arasında Alex Oxlade-Chamberlain ve Matias Vargas, Beşiktaş'a yakın isimler olarak öne çıkıyor. Ancak, Roberto Pereyra'nın Süper Lig'i tercih etmediği ve Nicolas Pepe'nin yüksek maliyetinin transferini zorlaştırdığı belirtiliyor.
TALİSCA TRANSFERİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a dönüşüne dair herhangi bir girişim olmadığı ifade ediliyor ve transferinin mümkün görünmediği vurgulanıyor.
SIRA MALİNOVSKYİ'DE
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan yeni bir isim, Ruslan Malinovskyi. Marsilya'nın 10 numarası olan Ukraynalı oyuncu, Beşiktaş tarafından kiralık olarak transfer edilmek isteniyor. Marsilya, Malinovskyi'nin sözleşmesini yeni 3 yıl daha uzattı, ancak oyuncunun sürekli kiralanıyor olması transfer olasılığını artırıyor.
Marsilya, oyuncu için 10 milyon Euro talep ediyor, ancak Beşiktaş ise oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu durumda iki kulüp arasında bir pazarlık süreci yaşanabilir.
Beşiktaş'ın, uygun şartlarda ve bütçeyle bu transferi gerçekleştirme çabasının devam ettiği belirtiliyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fransız basını ise Malinovskyi'nin Torino ile anlaşma sağladığını iddia ediyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.