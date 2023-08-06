Galatasaray’a hayırlı olsun! Icardi arayıp ikna etti

Galatasaray, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i transfer etmek için tekrar masaya oturuyor. Paredes, istediği teklifleri alamayınca Galatasaray ile görüşmeleri yeniden başlatmış durumda.
Galatasaray, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i transfer etmek için tekrar masaya oturuyor. Paredes, istediği teklifleri alamayınca Galatasaray ile görüşmeleri yeniden başlatmış durumda.
6.5 milyon euro maaş beklentisi olan oyuncu için PSG'den takım arkadaşı Mauro Icardi de devreye girdi ve Galatasaray hakkında olumlu bilgiler verdii.
Transfer sürecinde başka kulüplerden teklif bekleyen Paredes, Galatasaray'ın ilk teklifini reddetmiş ve takımı oyalamıştı. Ancak şu an itibarıyla Cimbom, oyuncunun önünde en iyi fırsat olarak beliriyor ve Paredes de Galatasaray'a daha sıcak bakıyor.
Dünya şampiyonu Leandro Paredes'in Lazio ve Chelsea'nin ilgisi sona erdikten sonra, PSG'den de "seni düşünmüyoruz" bilgisi alınca Galatasaray'a yöneldiği belirtiliyor.
Galatasaray yönetimi, Paredes ile bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Kulüp, PSG'ye 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis ve oyuncuya yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş teklif etmişti.
Leandro Paredes'in 29 yaşında olması ve PSG ile yola devam etmeyeceğinin kesinleşmesi transfer sürecini hızlandırmış durumda
Mauro Icardi'nin olumlu referansları da oyuncunun Galatasaray'a olan ilgisini artırmış görünüyor.