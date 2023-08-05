UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: 2023-2024 UEFA ülke puanı sıralı liste! Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı kaç?

Türk futbolu Avrupa sahnesinde büyük bir başarıya imza attı! Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz, 2. ön eleme turu maçlarını başarıyla tamamlayarak adlarını 3. tura yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, gösterdiği üstün performansla rakibini saf dışı bırakarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Aynı başarıyı Konferans Ligi'nde mücadele eden Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe de elde ederek ülkemizi gururlandırdı. Türk futbolu, Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansla birlikte ülke puanı sıralamasında da olumlu bir ivme yakaladı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı kaç? İşte merak edilenler...