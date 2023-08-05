Galatasaray’ı durdurabilene aşk olsun! 3’ü 1 yerde transfer bombası patlıyor

Galatasaray transfer döneminde yaptığı flaş hamlelerle rakiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray özellikle orta saha transferleriyle adından söz ettiriyor. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Galatasaray listede yer alan son transferlerini de bitirerek takımın denge ve etkinlik kazanmasını sağlamayı amaçlıyor. Son olarak 3 isim listeye girdi.

Erden Timur orta saha transferleri konusunda Ndombele ve Fred'i gündemine aldı. Bu transferlerle Galatasaray 'ın orta saha gücünü artırmayı hedefleyen yönetim ana ilk 11'i güçlendirmeyi amaçlıyor.

MİLOT RASHİCA İLE ANLAŞMA SAĞLANABİLİR Mİ?

Geçtiğimiz sezonun şampiyonluk yıldızlarından olan Milot Rashica, Galatasaray'ın bir diğer hedefi. Yönetim, Rashica ile ilgili görüşmeleri sürdürüyor ve oyuncuyla anlaşma sağlamayı hedefliyor.