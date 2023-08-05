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Galatasaray'ı durdurabilene aşk olsun! 3'ü 1 yerde transfer bombası patlıyor

Sarı-kırmızılılar transferde önemli isimlere imza atarak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şampiyonlukla geçen sezonu tamamlayan ve yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-kırmızılı takım, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli olarak orta saha transferi için iki isimle görüşmeler yürütülüyor ve bu transferleri bitirerek ana ilk 11'i tamamlamak hedefleniyor. Erden Timur orta saha transferleri konusunda Ndombele ve Fred'i gündemine aldı.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 15:20 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 15:20
Galatasaray’ı durdurabilene aşk olsun! 3’ü 1 yerde transfer bombası patlıyor

Galatasaray transfer döneminde yaptığı flaş hamlelerle rakiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray özellikle orta saha transferleriyle adından söz ettiriyor. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Galatasaray listede yer alan son transferlerini de bitirerek takımın denge ve etkinlik kazanmasını sağlamayı amaçlıyor. Son olarak 3 isim listeye girdi.

NDOMBELE VE FRED LİSTEDE

Erden Timur orta saha transferleri konusunda Ndombele ve Fred'i gündemine aldı. Bu transferlerle Galatasaray'ın orta saha gücünü artırmayı hedefleyen yönetim ana ilk 11'i güçlendirmeyi amaçlıyor.

MİLOT RASHİCA İLE ANLAŞMA SAĞLANABİLİR Mİ?

Geçtiğimiz sezonun şampiyonluk yıldızlarından olan Milot Rashica, Galatasaray'ın bir diğer hedefi. Yönetim, Rashica ile ilgili görüşmeleri sürdürüyor ve oyuncuyla anlaşma sağlamayı hedefliyor.

Ancak Norwich City'nin 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşürmeye çalışan Galatasaray, bu konuda orta noktayı bulma çabasında.

Galatasaray sadece gelecek transferlere odaklanmıyor, aynı zamanda kadroda düşünülen gidecek isimlerle ilgili de teklifleri değerlendiriyor.

Zaniolo'ya gelen teklifler istenilen düzeyde olmasa da, Galatasaray geleceğini şekillendirirken dengeli bir yaklaşım sergiliyor.

YENİ HEDEF STOPER TAKVİYESİ

Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray başarılarına yeni halkalar eklemek için çalışıyor. Teknik ekip, özellikle stoper mevkisine takviye yapmayı planlıyor.

Avrupa'da da başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan Galatasaray defans hattını güçlendirerek rakiplerine karşı daha sağlam bir duruş sergilemeyi hedefliyor.

MERİH DEMİRAL İDDİASI

Son olarak, futbol dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Merih Demiral, Galatasaray gündemine geldi. Fenerbahçe'ye dönüşü gündemde olan Merih Demiral için Galatasaray'ın da harekete geçtiği konuşuluyor.


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