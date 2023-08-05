Galatasaray’dan ezeli rakibi Fenerbahçe’ye bir çalım daha! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçına çıkarken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar pek çok önemli ismi kadrosuna katarak taraftarlarına sevinç yaşattı. Bu transferler arasında Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu, Zaha ve Icardi gibi önemli oyuncular bulunuyor.

SÜRPRİZ HAMLE! Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de büyük izler bırakmış olan Bakambu'yu transfer ederek forvet hattını daha da güçlendirdi. Ayrıca dünya futbolunun önemli isimlerinden Zaha'nın transferi de Galatasaray tarafından duyuruldu.