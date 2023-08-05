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Galatasaray'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli transferlere imza attı. Alman Ligi takımlarından Leipzig'in sol kanat oyuncusu Angelino'yu kadrosuna katmasıyla takımını daha da güçlendirdi. Aynı zamanda, Fenerbahçe'ye karşı da atak yapan Galatasaray, eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu Beşiktaş'ın elinden kaparak önemli bir gol atmış oldu. Bu transferle birlikte rekabet kızıştı. Galatasaray'ın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve takım için daha büyük bir hamle için kolları sıvadığı belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 12:03 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 12:03
Galatasaray’dan ezeli rakibi Fenerbahçe’ye bir çalım daha! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçına çıkarken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar pek çok önemli ismi kadrosuna katarak taraftarlarına sevinç yaşattı. Bu transferler arasında Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu, Zaha ve Icardi gibi önemli oyuncular bulunuyor.

SÜRPRİZ HAMLE!

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de büyük izler bırakmış olan Bakambu'yu transfer ederek forvet hattını daha da güçlendirdi. Ayrıca dünya futbolunun önemli isimlerinden Zaha'nın transferi de Galatasaray tarafından duyuruldu.

Galatasaray'ın transfer atağı henüz bitmedi. Ekip Fenerbahçe'nin transfer için uğraştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic için de kolları sıvadı. Bu transferle Galatasaray, rakibine ikinci bir darbe indirmek istiyor.

Fernando Muslera'nın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Bu nedenle Galatasaray yönetimi kaleci pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Dominik Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Tecrübeli kalecinin piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor ve Arabistan kulüplerinin de ilgisi olduğu biliniyor.

Galatasaray yönetiminin bu transfer için iki formülü bulunuyor: Livakovic'i transfer edip oyuncuyu 1 yıllığına Dinamo Zagreb'e kiralamak ya da anlaşmayı bir sonraki sezondan itibaren geçerli kılmak.

Galatasaray transfer atağını sürdürerek güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor ve yeni sezon öncesinde taraftarlarına umut veriyor. Bu transferlerin takımın performansına nasıl yansıyacağı, futbol severlerin büyük merak konusu olmaya devam ediyor.


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