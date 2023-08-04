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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı kaç? 2023-2024 UEFA ülke puanı sıralı liste

Türk futbolu Avrupa sahnesinde büyük bir başarıya imza attı! Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz, 2. ön eleme turu maçlarını başarıyla tamamlayarak adlarını 3. tura yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, gösterdiği üstün performansla rakibini saf dışı bırakarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Aynı başarıyı Konferans Ligi'nde mücadele eden Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe de elde ederek ülkemizi gururlandırdı. Türk futbolu, Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansla birlikte ülke puanı sıralamasında da olumlu bir ivme yakaladı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı kaç? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 08:27 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 08:29
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı kaç? 2023-2024 UEFA ülke puanı sıralı liste

Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimizin 2. ön eleme turunu kayıpsız geçerek 3. tura yükselmesi, Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki yerini güçlendirdi. Bu kapsamda ülke sıralamalarındaki son durum merak edip araştırılıyor. İşte 2023-2024 UEFA ülke puanı sıralı liste...

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla turnuva dışına itti.

UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

4 takımımız da yoluna kayıpsız devam ederken, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri de merak edildi. İşte ülke puanındaki güncel sıralama...

ÜLKE PUANLARINDAKİ GÜNCEL SIRALAMA

1- İNGİLTERE: 88.928

2- İSPANYA: 75.827

3- İTALYA: 71.569

4- ALMANYA: 69.552

5- HOLLANDA: 52.300

6- FRANSA: 51.914

7- PORTEKİZ: 46.816

8- BELÇİKA: 35.200

9- İSKOÇYA: 30.650

10- AVUSTURYA: 29.000

11- İSVİÇRE: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- SIRBİSTAN: 27.175

14- UKRAYNA: 25.000

15- NORVEÇ: 24.750


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