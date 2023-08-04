UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı kaç? 2023-2024 UEFA ülke puanı sıralı liste

Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimizin 2. ön eleme turunu kayıpsız geçerek 3. tura yükselmesi, Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki yerini güçlendirdi. Bu kapsamda ülke sıralamalarındaki son durum merak edip araştırılıyor. İşte 2023-2024 UEFA ülke puanı sıralı liste...
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.
UEFA Konferans Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla turnuva dışına itti.
UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.
4 takımımız da yoluna kayıpsız devam ederken, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri de merak edildi. İşte ülke puanındaki güncel sıralama...