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Napoli, Chelsa, Arsenal şimdi de Fenerbahçe! Kanarya ilk teması kurdu

Son dakika Fenerbahçe transferleri! Fenerbahçe futbol takımının transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, orta saha pozisyonuna önemli bir ismin gündeme geldiği belirtiliyor. Güçlü bir kadro oluşturmak ve gelecek hedeflerine ulaşmak için çaba harcayan yönetim, İngiltere Premier Lig'den bir orta saha oyuncusunun gündeme geldiğini açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 11:31 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 11:31
Napoli, Chelsa, Arsenal şimdi de Fenerbahçe! Kanarya ilk teması kurdu

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takım, orta sahada daha kaliteli bir oyuncu katmak için çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda, Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'nun adı gündeme gelmiş durumda.

Jorginho'nun mevcut kulübü Arsenal, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Jorginho transferi, teknik direktör İsmail Kartal'a sunulacak ve onun vereceği rapor doğrultusunda şekillenecek.

Fenerbahçe'nin orta sahasını güçlendirmek için Jorginho gibi deneyimli bir oyuncuyu düşünmesi, takımın rekabet gücünü artırmak ve hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adım olabilir.


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