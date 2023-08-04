Napoli, Chelsa, Arsenal şimdi de Fenerbahçe! Kanarya ilk teması kurdu

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takım, orta sahada daha kaliteli bir oyuncu katmak için çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda, Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'nun adı gündeme gelmiş durumda.
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takım, orta sahada daha kaliteli bir oyuncu katmak için çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda, Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'nun adı gündeme gelmiş durumda.
Jorginho'nun mevcut kulübü Arsenal, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
Jorginho transferi, teknik direktör İsmail Kartal'a sunulacak ve onun vereceği rapor doğrultusunda şekillenecek.
Fenerbahçe'nin orta sahasını güçlendirmek için Jorginho gibi deneyimli bir oyuncuyu düşünmesi, takımın rekabet gücünü artırmak ve hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adım olabilir.