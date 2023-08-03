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Michy Batshuayi devreye girdi! Fenerbahçe gözü kararttı! Zaha'nın yarı fiyatına La Liga'nın yıldızı!

Fenerbahçe Kulübü, yaklaşan yeni sezon öncesi transfer faaliyetlerini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Takımın kadrosunu güçlendirmek adına atılan önemli adımlar, futbol camiasında heyecanla takip ediliyor. Cengiz Ünder, Tete, Karl Toko Ekambi ve Krunic gibi önemli isimlerin katılımının ardından, sarı-lacivertli ekip kadrosuna bir yıldız daha kazandırmak için kolları sıvadı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 22:11 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 22:11
Michy Batshuayi devreye girdi! Fenerbahçe gözü kararttı! Zaha’nın yarı fiyatına La Liga’nın yıldızı!

Fenerbahçe, transfer döneminde adeta fırtına gibi esiyor. Yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle hareket eden sarı-lacivertli ekip, Cengiz Ünder, Tete, Karl Toko Ekambi ve Krunic gibi önemli transferleriyle adından söz ettirdi. Ancak Fenerbahçe'nin transfer atağı henüz bitmedi.

FENERBAHÇE KARARLI

Kulüp, gözünü bir diğer yıldız isme, Atletico Madrid'den Yannick Carrasco'ya dikti. 29 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Carrasco, futbol dünyasının yakından tanıdığı ve etkileyici kariyere sahip bir isim.

Atletico Madrid forması altında 420 maçta 91 gol atıp, 85 asist yaparak hücum hattında adeta şov yaptı. Fenerbahçe, Carrasco'yu kadrosuna katmak için tüm gücünü kullanıyor.

KİLİT NOKTA BATSHUAYİ

Fenerbahçe'nin Belçika milli takımından dostu Michy Batshuayi'yi de transfer sürecine dahil ettiği söyleniyor. Batshuayi, yakın arkadaşı Carrasco'yu Fenerbahçe'ye katılmaya ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor ve İstanbul ile ilgili övgü dolu sözlerle Carrasco'nun ilgisini çekmeye çalışıyor.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe yönetimi, Carrasco için Atletico Madrid ile masaya oturdu ve 10 milyon Euro'luk ciddi bir teklif sundu.

Ayrıca oyuncuya yıllık 4 milyon Euro maaş önererek onu ikna etmeye çalışıyor.

Carrasco'nun Atletico Madrid ile sözleşmesi bir yıl daha devam etse de Fenerbahçe, oyuncuyu önümüzdeki sezon için kadrosuna katmayı hedefliyor.


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