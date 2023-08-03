Michy Batshuayi devreye girdi! Fenerbahçe gözü kararttı! Zaha’nın yarı fiyatına La Liga’nın yıldızı!

KİLİT NOKTA BATSHUAYİ Fenerbahçe'nin Belçika milli takımından dostu Michy Batshuayi'yi de transfer sürecine dahil ettiği söyleniyor. Batshuayi, yakın arkadaşı Carrasco'yu Fenerbahçe'ye katılmaya ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor ve İstanbul ile ilgili övgü dolu sözlerle Carrasco'nun ilgisini çekmeye çalışıyor.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF Fenerbahçe yönetimi, Carrasco için Atletico Madrid ile masaya oturdu ve 10 milyon Euro'luk ciddi bir teklif sundu.

Ayrıca oyuncuya yıllık 4 milyon Euro maaş önererek onu ikna etmeye çalışıyor.

Carrasco'nun Atletico Madrid ile sözleşmesi bir yıl daha devam etse de Fenerbahçe, oyuncuyu önümüzdeki sezon için kadrosuna katmayı hedefliyor.