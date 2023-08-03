Galatasaray’da dev ayrılık! Eşi bizzat duyurdu: Bu yıl son...

Galatasaray 'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens 'in eşi Kat Kerkhofs, Türkiye 'de son yıllarını geçirdiklerini açıkladı. Kat Kerkhofs, yaptığı açıklamada, "Bir yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Her şey çok çabuk geçti. Şimdi ikinci ve aynı zamanda son yılımıza giriyoruz." dedi.

Leuven doğumlu Mertens'in eşi olan Kerkhofs, duygusal bir açıklamayla gelecekle ilgili belirsizliği giderdi. "Bu yurtdışında yaşayacağımız son yıl. Bir yıl daha tadını çıkaracağız." diyerek çiftin Galatasaray'da son bir sezon daha olacağını doğruladı. Ancak, Belçika'ya geri dönme düşüncesi hakkında da içtenlikle konuştu. "Belçika'ya dönmek zor olacak. Yurtdışında çok uzun süre yaşadık. Belçika'da olmak her zaman güzel ama ben de çok çabuk yoruluyorum." ifadesiyle Galatasaray macerasının ardından dönüş düşüncelerini de dile getirdi.