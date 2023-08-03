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Galatasaray'da asrın ayrılığı! Eşi bizzat duyurdu: Bu yıl son...

Dries Mertens'in Galatasaray'da geçirdiği dönem oldukça etkileyici oldu. Geçtiğimiz sezon başında Napoli'den transfer edilen Mertens, hızla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Teknik yeteneği, gol vuruşları ve oyun zekasıyla takımın önemli bir parçası haline geldi. Galatasaray'ın hücum hattına kattığı değerli oyunculardan biri oldu. Mertens, dün akşam Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında attığı gol ile büyük ilgi çekti. Mertens'in eşinden gelen ayrılık açıklaması ise taraftarı endişelendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 09:13 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 09:41
Galatasaray’da asrın ayrılığı! Eşi bizzat duyurdu: Bu yıl son...

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen futbolcu, kısa sürede takımın önemli bir parçası haline gelmiş ve büyük bir sevgiyle karşılanmıştı.

MERTENS'İN EŞİ AÇIKLADI

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Türkiye'de son yıllarını geçirdiklerini açıkladı. Kat Kerkhofs, yaptığı açıklamada, "Bir yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Her şey çok çabuk geçti. Şimdi ikinci ve aynı zamanda son yılımıza giriyoruz." dedi.

Leuven doğumlu Mertens'in eşi olan Kerkhofs, duygusal bir açıklamayla gelecekle ilgili belirsizliği giderdi. "Bu yurtdışında yaşayacağımız son yıl. Bir yıl daha tadını çıkaracağız." diyerek çiftin Galatasaray'da son bir sezon daha olacağını doğruladı. Ancak, Belçika'ya geri dönme düşüncesi hakkında da içtenlikle konuştu. "Belçika'ya dönmek zor olacak. Yurtdışında çok uzun süre yaşadık. Belçika'da olmak her zaman güzel ama ben de çok çabuk yoruluyorum." ifadesiyle Galatasaray macerasının ardından dönüş düşüncelerini de dile getirdi.

ZALGRIS MAÇINDA MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmaya baskılı bir şekilde başlayan Galatasaray, 31. dakikada Dries Mertens'in muhteşem golüyle aradığı avantajı yakaladı. Köşe vuruşu sonrasında topu ceza yayı üzerindeki Mertens'e yönlendiren Kerem Aktürkoğlu, Belçikalı yıldızın nefis vuruşuna tanık oldu. Mertens'in gelişine yaptığı vuruş, direkt olarak ağlarla buluştu ve sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

Galatasaraylı futbolcular golün ardından büyük bir sevinç yaşarken, sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Futbolseverler, Mertens'in attığı golün 'Puskas' ödülü için aday gösterilebileceği yönünde heyecanlı yorumlar yaptı.

Bu önemli gol, Dries Mertens'in yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi ve Galatasaray'ın hücum gücüne katkı sağlayan önemli bir an oldu. Taraftarlar ve futbol camiası, bu etkileyici golü uzun süre hafızalarından çıkarmayacak gibi görünüyor.


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