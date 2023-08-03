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Galatasaray kafaya taktı! Zaha ve Icardi'nin pabucu dama atılacak! Efsane isim aslan oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberlerine göre, Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. En son, Paris Saint-Germain (PSG) ile yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldız stoper Sergio Ramos'un sarı-kırmızılı ekip ile görüştüğü iddia ediliyor. Ramos'un Galatasaray ile anlaşma ihtimali taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 09:14 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 09:14
Galatasaray kafaya taktı! Zaha ve Icardi’nin pabucu dama atılacak! Efsane isim aslan oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Galatasaray yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İspanyol futbol dünyasının efsanevi ismi olan ve PSG ile sözleşmesi sona eren futbolcu, yeni takımı için karar aşamasında. Ortaya çıkan iddialar Galatasaray taraftarını büyük bir heyecan içinde bırakıyor. İşte taraftarın heyecanla beklediği o isim...

SERGIO RAMOS BOMBASI

Galatasaray taraftarı efsanevi İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un transfer kararı üzerine heyecanla beklemeye başladı. PSG ile sözleşmesi sona eren Ramos, geleceğine dair önemli bir karar verirken, Galatasaray iddiaları gündemi sarsıyor.

Yaz transfer döneminde Galatasaray, kadrosuna Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimleri dahil ederek gücünü artırmıştı.

Victor Nelsson'un takımdan ayrılması ve bu gelirle orta sahayı takviye etmek isteyen Galatasaray'ın dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'u düşündüğü öne sürülmüştü. PSG ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, Ramos'un geleceği hakkında spekülasyonlar hız kazandı.

Ancak, Mundo Deportivo'nun haberine göre, Ramos'un tercihi Türkiye ve Galatasaray'dan yana değil. İspanyol yıldız, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte forma giydiği MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olma fikrine sıcak bakıyor.

Özellikle Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile aynı takımda forma giymek, Ramos'un kariyerine devam etmek istediği noktaların başında geliyor.

AİLESİ SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMEDİ

Ailesinin de ABD'ye yerleşmeye olumlu bakması, Ramos'un Suudi Arabistan'dan gelen çılgın teklifleri geri çevirmesine neden olmuş gibi görünüyor.

RAMOS GALATAARAY'A SICAK BAKIYOR İDDİASI

Bununla birlikte, Ramos'un ailesinin Suudi Arabistan'da yaşamak istemediği bilgisi, futbolcunun MLS seçeneği olmaması durumunda eski takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Benzema gibi oyuncularla birlikte Suudi Arabistan'da forma giymeyi düşünebileceğini gösteriyor.

Ancak, Türkiye'de oynamak da Ramos'un planları arasında yer alıyor. Transfer döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'de oynamak fikrine de sıcak baktığı ifade ediliyor.


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