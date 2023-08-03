Galatasaray istiyordu! Arabistan kaptı! Muhammed Salah’a dudak uçuklatan teklif

Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın yeni takımı sonunda belli oldu. Transfer sürecinde Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Salah için flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Salah takım arkadaşı Fabinho gibi Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyor.

ARABASİTAN'A GİDİYOR İDDİASI Mohamed Salah, 2017 yılında Liverpool'a Serie A takımı Roma'dan 42 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. O tarihten bu yana Liverpool forması giyen 31 yaşındaki Mısırlı yıldız, takımıyla birçok başarı elde etmişti. Ancak son dönemlerde takımdaki geleceği hakkında tartışmalar yaşanıyordu.