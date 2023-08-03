Beşiktaş’ın Tirana maçı 11’i belli oldu

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turu rövanş maçında Tirana deplasmanında...
Kartal, 3-1'lik galibiyetin rövanşında avantajını kullanıp tur atlamak istiyor. Temsilcimizin kazanarak turlaması ise ülke puanı açısından önem taşıyor.
Tirana Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Tirana : Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.
Beşiktaş : Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.
GHEZZAL YOK!
Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak.
Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti. Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor.
Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.