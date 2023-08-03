Beşiktaş Tirana maçında olay! Ceza tehlikesi var

Tirana - Beşiktaş maçında ilk düdük çalmadan önce sahaya meşale atılmasından dolayı maç başlamadı. Sonrasında iki takım taraftarının gerginlik yaşamasının ardından hakem oyuncuları soyunma odasına geri gönderdi.

Stadyumda anons yapıldı. Bu sırada oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

UEFA yetkilileri bir toplantı yaptı ve maçın yeniden başlatılmasına karar verildi.