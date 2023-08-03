Adana Demirspor - Cluj | CANLI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Adana Demirspor, 2. ön eleme turunda 1-1'in rövanşında sahasında Cluj'u ağırlıyor.

Adana ekibinde hedef maçtan galip ayrılarak, hem üst tura yükselmek hem de Avrupa'daki ilk zaferini almak...

Adana Demirspor Cluj maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Adana Demirspor : Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.

Cluj : Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea.