Yerli Robben Fenerbahçe’de! Şut makinesi isimle anlaşma sağlandı! 80 milyon TL alacak!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'nin Fransız kulübü Marsilya ile anlaşma sağlandığı iddia edildi. Taraftarlar, heyecanla bu transferin gerçekleşmesini beklerken, önemli detaylar da basın tarafından servis ediliyor.
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'nin Fransız kulübü Marsilya ile anlaşma sağlandığı iddia edildi. Taraftarlar, heyecanla bu transferin gerçekleşmesini beklerken, önemli detaylar da basın tarafından servis ediliyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe, transfer döneminin hızlı takımlarından biri olarak, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaşma sağladı. Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre, zorlu pazarlıkların ardından Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaşmaya varıldı.
Bu anlaşma doğrultusunda, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.
Cengiz Ünder, 26 yaşında ve sağ kanatta görev yapan bir futbolcu olarak biliniyor.
Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransız takımıyla toplam 46 maça çıkmış, bu maçlarda 5 gol atarken 6 kez de asist yapmıştı.
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kadrosuna katması, takımın gücüne katkı sağlaması ve rekabet gücünü arttırması açısından önemli bir hamle olarak değerlendirilebilir.
Cengiz Ünder'in Türk futboluna ve milli takıma olan katkıları, Fenerbahçe'nin transfer tercihindeki etkenlerden biri olabilir. Tüm detaylar doğrultusunda resmi açıklamaların yapılması beklenirken, futbolseverler ve taraftarlar da bu transferi heyecanla bekliyor.
YILLIK 80 MİLYON TL ALACAK!
Cengiz Ünder'in yıllık maaşının 2,7 milyon euro yani 81 milyon euro olduğu da belirtilenler arasında yer alıyor!