Galatasaray’ın 11’i belli oldu!

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Zalgiris'i konuk ediyor.

Aslan'da hedef 2-2'lik ilk maçın ardından turu geçecek skoru almak. Galatasaray'ın galip gelmesi, ülke puanımız açısından da oldukça önem taşıyor.

Galatasaray Zalgiris maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.

Zalgiris :



"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 28. RANDEVU



Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi. 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

ELEMELERDE SON 6 MAÇINI KAZANAMADI



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY



Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü. Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.