Zaha ve Icardi’nin pabucu dama atılacak! Galatasaray kafaya taktı! Efsane isim aslan oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, PSG ile yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldız stoper Sergio Ramos ile sarı-kırmızılıların görüştüğü iddia ediliyor.
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, PSG ile yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldız stoper Sergio Ramos ile sarı-kırmızılıların görüştüğü iddia ediliyor.
SERGIO RAMOS BOMBASI
Galatasaray taraftarı efsanevi İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un transfer kararı üzerine heyecanla beklemeye başladı. PSG ile sözleşmesi sona eren Ramos, geleceğine dair önemli bir karar verirken, Galatasaray iddiaları gündemi sarsıyor.
Yaz transfer döneminde Galatasaray, kadrosuna Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimleri dahil ederek gücünü artırmıştı.
Victor Nelsson'un takımdan ayrılması ve bu gelirle orta sahayı takviye etmek isteyen Galatasaray'ın dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'u düşündüğü öne sürülmüştü. PSG ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, Ramos'un geleceği hakkında spekülasyonlar hız kazandı.
Ancak, Mundo Deportivo'nun haberine göre, Ramos'un tercihi Türkiye ve Galatasaray'dan yana değil. İspanyol yıldız, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte forma giydiği MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olma fikrine sıcak bakıyor.
Özellikle Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile aynı takımda forma giymek, Ramos'un kariyerine devam etmek istediği noktaların başında geliyor.
AİLESİ SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMEDİ
Ailesinin de ABD'ye yerleşmeye olumlu bakması, Ramos'un Suudi Arabistan'dan gelen çılgın teklifleri geri çevirmesine neden olmuş gibi görünüyor.
RAMOS GALATAARAY'A SICAK BAKIYOR İDDİASI
Bununla birlikte, Ramos'un ailesinin Suudi Arabistan'da yaşamak istemediği bilgisi, futbolcunun MLS seçeneği olmaması durumunda eski takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Benzema gibi oyuncularla birlikte Suudi Arabistan'da forma giymeyi düşünebileceğini gösteriyor.
Ancak, Türkiye'de oynamak da Ramos'un planları arasında yer alıyor. Transfer döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'de oynamak fikrine de sıcak baktığı ifade ediliyor.