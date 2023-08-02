Zaha ve Icardi’nin pabucu dama atılacak! Galatasaray kafaya taktı! Efsane isim aslan oluyor

Victor Nelsson'un takımdan ayrılması ve bu gelirle orta sahayı takviye etmek isteyen Galatasaray'ın dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'u düşündüğü öne sürülmüştü. PSG ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, Ramos'un geleceği hakkında spekülasyonlar hız kazandı.

Ancak, Mundo Deportivo'nun haberine göre, Ramos'un tercihi Türkiye ve Galatasaray'dan yana değil. İspanyol yıldız, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte forma giydiği MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olma fikrine sıcak bakıyor.

Özellikle Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile aynı takımda forma giymek, Ramos'un kariyerine devam etmek istediği noktaların başında geliyor.

AİLESİ SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMEDİ Ailesinin de ABD'ye yerleşmeye olumlu bakması, Ramos'un Suudi Arabistan'dan gelen çılgın teklifleri geri çevirmesine neden olmuş gibi görünüyor.