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30 milyon euro maaş + 35 milyon euro bonservis! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Türk futbol dünyası şokta

Galatasaray, transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferlerle adından söz ettiriyor. Ancak, aynı zamanda kulüpten ayrılmak isteyen oyuncuların geleceği de belirsizliğini koruyor. Galatasarayın yıldız ismine gelen teklif ise ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 11:26 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 11:26
30 milyon euro maaş + 35 milyon euro bonservis! Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Türk futbol dünyası şokta

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Galatasaray, Zaniolo için dev teklife sıcak bakıyor! Şampiyonlar Ligi hedefine doğru adım adım ilerleyen Aslan, transferde atağa kalkıyor.

Galatasaray, İcardi, Bakambu ve Kaan Ayhan transferleri için toplamda 13,5 milyon euro harcadı.

Yönetim, Sacha Boey için Burnley'den 12 milyon euro teklif almıştı, ancak Burnley'nin teklifi revize etmesi üzerine teklif yükseldi.

Ayrıca, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonunu kullanmamaları halinde, orta saha için Kerem Demirbay ile anlaşma sağlandı. Rashica'nın geleceği konusunda ise kararın bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

SUUDİ ARABSTAN'DAN TEKLİF

Geçen sezon transfer edilen Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldiği iddia edildi.

35 MİLYON EURO BONSERVİS İDDİASI

Al Hilal'in Zaniolo'ya yıllık 30 milyon euro ve 3-4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.


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