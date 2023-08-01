Süper Lig’i sallayacak! 9+5 milyon euro... Fenerbahçe’nin büyük ses getirecek transfer!

Son dakika haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Avrupa sahnesine büyük bir transferle mührünü vurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın hedefi, göz kamaştıran yeteneklere sahip bir merkez orta saha oyuncusuyla gücünü doruklara taşımak. Son haberlere göre, Fenerbahçe transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor ve kadrosuna göz kamaştıran bir yıldız eklemek için çaba harcıyor. Bu kez hedefleri, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da parlak performanslar sergileyen Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez. İşte detaylar...