Süper Lig’i sallayacak! 9+5 milyon euro... Fenerbahçe’nin büyük ses getirecek transfer!

12 MİLYON EURO YADA 9+5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Nicolas Dominguez transferi için İtalyan kulübüne iki heyecan verici teklif sunmuş durumda. İlk teklif, 12 milyon Euro ile kapıları çalarken, ikinci teklifte 9 milyon Euro'luk sabit bir ücret ve ardından ekstra 5 milyon Euro'luk bonuslar da cazip bir seçenek olarak masada duruyor. Bologna ekibinin talepleri bir nebze düşmüş olsa da, sonuç henüz netleşmemiş ve pazarlık süreci devam ediyor.