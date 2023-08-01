Slovenya kampında sakatlanan hırvat yıldız Orsic çalışmalara başladı!

Trabzonspor'un Slovenya kampında sakatlanan Hırvat oyuncu Mislav Orsic'in ilk anda yapılan kontrollerinde sezonu kapattığından şüphelenilmişti. Çapraz bağlarında yırtık meydana gelen ve hemen ardından ameliyat olan Mislav Orsic, önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, rehabilitasyon çalışmalarına başladığını göstermişti.

Oyuncunun bu paylaşımı taraftarları da heyecanlandırırken, TAKVİM Gazetesi en az 6 ay en fazla ise 9 ay sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun bu paylaşımının detayına ulaştı. Sağlık kurulundan alınan bilgiye göre, "Teknik olarak yırtık ya da kopma fark etmiyor, ameliyatta zaten kesilip tamir ediliyor. Burada önemli nokta ameliyatın iyi cerrah tarafından yapılması, oyuncunun güçlü fiziksel yapısı ve ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin oyuncu tarafından eksiksiz uygulanması. Bu nedenle oyuncumuz planlanandan daha erken sahalara dönecektir" ifadelerine yer verildi. Orsic'in bu iyileşme sürecinin devam etmesi durumunda 4 ay sonra çalışmalara başlaması hedefleniyor. (Yunus Emre SEL)