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Galatasaray'a zımba gibi forvet! Stoperler kaçacak delik arayacak

Galatasaray, yaz transfer sezonunda kadrosuna önemli futbolcuları katarak dikkat çeken bir performans sergiliyor. Son olarak Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i transfer etme planıyla harekete geçti. Bu hamle, Galatasaray'ın transfer politikasında bir bomba daha patlatma hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Okun Buruk yönetimindeki Galatasaray, önceki transferlerde olduğu gibi büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon kadrosuna Zaha ve Icardi gibi önemli yıldızları dahil ederek dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip şimdi de Joao Felix transferi için planlarını devreye soktu.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 10:11 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:11
Galatasaray’a zımba gibi forvet! Stoperler kaçacak delik arayacak

Galatasaray, yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerle futbol dünyasının dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Zaha, Icardi gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip şimdi de Atletico Madrid'in Portekizli 10 numarası Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti. Taraftarların heyecanla beklediği bu transfer için Galatasaray, tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için önemli adımlar attı. İtalyan ekibi Sassuolo'dan transfer edilen Kaan Ayhan'ın bonservisi için 2 milyon 800 bin euro ödendi. Milli stoperin Galatasaray'a katılmasıyla savunma hattı daha da sağlamlaştı.

Sol bek pozisyonunda ise Galatasaray, İspanyol oyuncu Angelino'yu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki deneyimli sol bek, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı. 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödenen Angelino için satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi. Bu transferlerle Galatasaray, defans hattını güçlendirerek gelecek sezona daha emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, forvet hattına da önemli transferler gerçekleştirdi. Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Genç yetenek, hücum hattında önemli bir opsiyon olarak görülüyor.

Ayrıca Galatasaray, Cedric Bakambu ile anlaşmaya vardı. Al Nasr'dan transfer edilen Kongolu santrfor için bonservis bedeli olarak 700 bin euro ödendi. 2 yıllık sözleşme imzalanan Bakambu'nun hücumdaki etkisi merakla bekleniyor.

HEDEF JOAO FELİX

Galatasaray'ın gözü kulağı ise Joao Felix transferinde. Atletico Madrid'in genç yeteneği Joao Felix, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran isimler arasında yer alıyor. Galatasaray yönetimi, bu transfer için büyük bir inançla çalışıyor.

Galatasaray, Joao Felix'i transfer etmek için Atletico Madrid'e görüntüler göndererek transfer görüşmelerini başlatmayı planlıyor. Taraftarların da desteğiyle Galatasaray, bu transferde başarılı olmak için elinden geleni yapıyor.

ESKİ OYUNCULAR DEVREYE GİRDİ

Galatasaray, Joao Felix transferi için önemli bir strateji izliyor. Eski Portekizli oyuncuların da devreye girdiği transfer sürecinde, takımın eski yıldızları Felix'i Galatasaray'a çekmek için büyük çaba sarf ediyor.

JOAO FELİX'İN GEÇMİŞİ

Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix, 2019 yılında Benfica'dan transfer edilmiş ve İspanyol kulübü kasasından tam 127 milyon euro çıkarmıştı. Şu anda 23 yaşında olan oyuncunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Joao Felix, Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti. Yetenekleriyle göz dolduran genç oyuncu, Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir güç katacağı düşünülüyor.


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