Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil ediyor.

Kanarya, Kadıköy'de 5-0 kazandığı ilk maçın ardından Zimbru ile deplasmanda karşılaşıyor. Temsilcimizde hedef, Moldova'dan tur ile dönmek.

Zimbru - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER



Zimbru : Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu.

Fenerbahçe : Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.

AVRUPA'DA 256. MAÇ



Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

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Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede takıma yeni katılan Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de görev alamayacak isimler arasında.