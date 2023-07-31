Galatasaray’dan asrın transferi! 4 ismin birden yerini dolduracaklar

HÜCUM HATTINDA YILDIZLAR Galatasaray'ın transfer atağı sadece savunma hattıyla sınırlı kalmadı, hücum hattında da önemli hamleler yapıldı. Forvet hattında etkili isimlerle anlaşan sarı-kırmızılılar gol yollarında daha etkili olmayı hedefliyor.

23 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu Galatasaray'a katılan isimlerden biri oldu. Genç yetenek, 4 yıllık sözleşme imzalayarak takıma uzun vadeli bir katkı yapmayı taahhüt etti. Halil Dervişoğlu'nun hücumdaki hızı ve gol vuruşları Galatasaray hücum hattının dinamikliğini artıracak ve takıma yeni bir soluk getirecek.

Bir diğer önemli transfer ise Cedric Bakambu oldu. Kongolu santrfor, Al Nasr'dan transfer edilerek Galatasaray'a katıldı. Sarı-kırmızılılar, Bakambu'nun bonservisi için 700 bin euro ödeyerek 2 yıllık bir sözleşme imzaladılar. Bakambu'nun tecrübesi ve gol atan yeteneği, Galatasaray'ın forvet hattında önemli bir koz olmasını sağlayacak.

Galatasaray'ın en dikkat çeken transferlerinden biri, Crystal Palace'tan transfer edilen Wilfried Zaha oldu. Fenerbahçe ile de uzun süreli görüşmelerde bulunan Fildişi Sahili uyruklu hücumcu, sonunda Galatasaray'a katıldı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılarla 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak futbolseverlerin heyecanını artırdı.