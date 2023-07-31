SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Fenerbahçe'de yüzyılın ayrılığı! Süper Lig tarihine damga vuracak! 30 milyon euro...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, başarılı performansıyla kısa sürede değerine değer kattı ve Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. 23 yaşındaki milli sağ bek oyuncusu için büyük kulüplerin sıraya girdi. Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 11:02 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 11:02
Fenerbahçe’de yüzyılın ayrılığı! Süper Lig tarihine damga vuracak! 30 milyon euro...

Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe forması altında parladığı başarılı performansıyla Avrupa devlerinin ilgi odağı haline geldi. Genç oyuncunun bonservis bedeli belirlendi ve pek çok önemli kulüp yakından takip ediyor.

SÜPER LİG TARİHİNE DAMGA VURACAK RAKAM!

Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya çıkardı.

FENERBAHÇE "KESİNLİKLE KALMALI" DİYOR

İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalmasını çok istiyor.

Napoli, Ajax gibi takımların yakın markajında olan Ferdi ise 1 yıl daha sarı lacivertlilerde kalmaya ikna oldu.

Şampiyonluk hedefiyle çıkılan yolda yetenekli oyuncu için yüksek bonservis teklifleri de geldi ancak hem sol hem sağ bekte hem de orta sahada oynayabilen joker oyuncu konumundaki Ferdi ye olmazsa olmaz gözüyle bakılıyor.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Çok ekstra bir transfer teklifinde ise reddedilemez miktara Ferdi ile yollar ancak o şekilde ayrılabilir. Fenerbahçe 20 milyon Euro altına rakama masaya oturmayacak.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Esenyurt’ta dehşet anları! Kan donduran görüntüler: 1 şüpheli daha yakalandı! Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen ilk kez konuştu
Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor! Genelkurmay Başkanı değişecek mi? 4 aday var
Hangi Kredi
SON DAKİKA