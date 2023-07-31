Fenerbahçe’de yüzyılın ayrılığı! Süper Lig tarihine damga vuracak! 30 milyon euro...

Napoli, Ajax gibi takımların yakın markajında olan Ferdi ise 1 yıl daha sarı lacivertlilerde kalmaya ikna oldu.

Şampiyonluk hedefiyle çıkılan yolda yetenekli oyuncu için yüksek bonservis teklifleri de geldi ancak hem sol hem sağ bekte hem de orta sahada oynayabilen joker oyuncu konumundaki Ferdi ye olmazsa olmaz gözüyle bakılıyor.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI? Çok ekstra bir transfer teklifinde ise reddedilemez miktara Ferdi ile yollar ancak o şekilde ayrılabilir. Fenerbahçe 20 milyon Euro altına rakama masaya oturmayacak.