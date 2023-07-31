Erden Timur şimdi de gözünü ona dikti! Bedavaya gol makinesi! Galatasaray’a yıldız 10 numara

Kamada'nın yıllık beklentisinin 6 milyon Euro olduğu belirtilirken, bu rakamın kulübün bütçesi için oldukça yüksek bir miktar olduğu biliniyor.

ERDEN TİMUR ISRARCI Galatasaray yönetiminin futbolcuyla mümkün olan en uygun şartlarda anlaşma sağlamak adına görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Kamada'nın yetenekleri ve tecrübesi, Galatasaray'ın hücum gücüne önemli bir katkı sağlayabileceği için kulüp, transfer için çaba harcamaya devam edecektir.

Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde Kamada ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"ÖNEMLİ TAKIMLAR İSTİYOR" "Kamada'yı Türkiye'ye getirmek zor. Çok önemli takımlar istiyor. Zor bir operasyon. Ayhan Hoca'yla tesislerde de konuşmuştuk. Kamada'nın anlaşacağı yerler vardı ama henüz imza atmadı. Bakalım"