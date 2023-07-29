Galatasaray’dan ezeli rakibi Fenerbahçe’ye bir tarihi çalım daha! O ismi de kaptılar

Galatasaray, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli isimleri kadrosuna kattı. Galatasaray'ın Alman Ligi ekiplerinden Leipzig'in sol kanat oyuncusu Angelino'yu kadrosuna katması, takımı daha da güçlendirdi. Transfer sezonunda Fenerbahçe'ye karşı da hamle yapan Galatasaray eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu Beşiktaş'ın elinden kaparak önemli bir gol atmış oldu.

SÜRPRİZ HAMLE! Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de büyük izler bırakmış olan Bakambu'yu transfer ederek forvet hattını daha da güçlendirdi. Ayrıca, dünya futbolunun önemli isimlerinden Zaha'nın transferi de Galatasaray tarafından duyuruldu. Taraftarlar bu transferlerle oldukça mutlu oldu.