Arda Güler’den kötü haber! Real Madrid sakatlandığını duyurdu: Tedavi için ABD kampından ayrıldı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sağ dizinden ameliyat olmak üzere acilen ABD'den Madrid'e gidiyor.



Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşadı.