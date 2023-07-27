Cluj - Adana Demirspor canlı anlatım izle

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj'un konuğu oldu. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda 20.30'da başlayan karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev düdük çaldı. Masiyev'in yardımcılıklarını ise Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov üstlendi.
Adana Demirspor, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası maçına çıktı. 1994-95 yılında Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadıktan 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen ve sonrasında hedefini Avrupa kupaları olarak Adana Demirspor, Avrupa'daki ilk maçına Romanya deplasmanında çıktı.
CLUJ: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor
ADANA DEMİRSPOR: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.
KLUİVERT'İN İLK RESMİ MAÇI
Adana ekibinde geçtiğimiz sezon sonunda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hollandalı Patrick Kluivert getirilmişti. Hollandalı teknik adam, yeni takımıyla 3 hazırlık maçı oynarken, resmi ilk maçında Cluj deplasmanında çıktı.
YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE
Lacivert-mavili ekipte yeni transferler Nani, Gravillon ve Dorukhan Toköz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Adana ekibinde teknik direktör Patrick Kluivert, Cluj karşısında ilk 11'de geçtiğimiz sezon genellikle bir arada oynayan isimleri görevlendirdi. Kaleyi Karacic'e emanet eden Kluivert, savunma dörtlüsünü, Svensson, Manev, Semih Güler ve Rodrigues'ten oluşturdu. Orta alanda Stambouli ve Emre Akbaba'yı sahaya süren Hollandalı teknik adam, hücum hattının sağında Yusuf Sarı, ortasında Belhanda, solunda ise Akintola'yı görevlendirdi. Kluivert'in gol yollarındaki tercih Cherif Ndiaye oldu.