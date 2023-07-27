Cluj - Adana Demirspor canlı anlatım izle

Adana Demirspor'un Romanya kafilesinde başkan Murat Sancak ve yöneticiler de yer aldı. Başkan Murat Sancak, karşılaşma öncesinde takımı otelden uğurladı. Otel kapısında oyuncularla tek tek selamlaşan başkan Sancak, futbolcularına başarılar diledi.

ADANA DEMİRSPORLU TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Adana Demirspor'un Cluj'a konuk olduğu karşılaşmayı az sayıda Adana Demirspor taraftarı da tribünden takip etti. Gün boyunca Cluj sokaklarında vakit geçiren lacivert-mavili taraftarlar, stadyumdaki yerini alırken, ısınma hareketleri sırası ve maç öncesinde takımlarına destek oldu.

CLUJ'DA TANIDIK İSİM

Adana Demirspor'u konuk eden Romanya ekibi CFR Cluj'da geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da geçiren Durel Avounou ilk 11'de görev yaptı. Romanya ekibi, Sava – Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea ve Betancor 11'i ile sahada yer aldı.