Beşiktaş’ın Tirana karşısındaki 11’i belli oldu

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran 'da oynananacak

İLK 11'LER BELLİ OLDU Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

SİYAH-BEYAZLI TAKIM, YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı. Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.