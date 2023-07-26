Galatasaray’a Premier Lig’den 1.85’lik kule! Ani ayrılık için B planını yaptılar

Galatasaray stoper mevkisine takviye yapmak için Premier Lig ekibi Brighton forması giyen Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke için girişimlere başladı. Yönetim olası ayrılıklara karşı da hazırlıklarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke için ilk adımı attı. 23 yaşındaki Hollandalı futbolcu Brighton takımında başarılı bir performans sergilemiş ve hava toplarındaki üstün görüntüsüyle dikkat çekmişti. Sarı-Kırmızılılar için öncelikli hedeflerden biri olan Jan Paul van Hecke için kulüp içinde yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alındı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAİSİ BAŞLADI Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme turunda Zalgiris/Struga eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, Galatasaray için hem maddi hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, Avrupa arenasındaki başarısını sürdürebilmek ve gruplara kalmak için yoğun bir çaba harcıyor.