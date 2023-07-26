3. turdaki muhtemel rakipler Differdange-Maribor eşleşmesinin galibi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu elemesi durumunda 3. ön eleme turunda FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak
Fenerbahçe, Zimbru maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak. Sarı Lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Kanarya, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran temsilcimiz, kalesinde ise 367 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı
Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, Konferans Ligi'ne ilk katıldığı sezon, Play-Off turu maçlarında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti. Sarı-Lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak.
Sahne yeni transferlerin
Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Alexander Djiku, Sebastien Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu'nda bir resmi maçta forma giyecek.
İsmail Kartal sezonun ilk resmi maçına çıkıyor
Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. İkinci kez göreve getirilen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.
İsmail Kartal: Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz
"22-23 gündür takımla beraber çalışıyoruz. Önce İstanbul'da sonrasında Rusya kampı, geldiğimiz nokta itibarıyla yarın (bugün) ilk resmi maçımıza çıkacağız. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda fizik olarak, oyun felsefesi olarak daha tam olarak yüzde 100 hazır değiliz. Yüzde 50-60 civarında hazırlandığımızı söyleyebilirim. Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bu sene bizim oyun sistemimiz farklı. Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz. Geçmişte bizimle çalışan oyuncular ne istediğimi çok net biliyorlar. Yeni gelen arkadaşlarla birlikte yaptığımız analiz ve sahada yaptığımız pratiklerle onlara çok net ne istediğimi, ne beklediğimi anlattım. Onlar da bunu anladılar."
'Cengiz'le görüşüyoruz'
"Yaptığımız transferler var. Yapabileceğimiz ve şu anda görüşme halinde olduğumuz transferler var. Çalışmaları başkanımız ve yöneticilerimiz çok sıkı şekilde sürdürüyorlar. Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacımız olan yerlere oyuncular alacağız. Tabii ki içinde yıldızlar olabilecek. Cengiz gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birkaç oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Kaleci konusunda başkanımızla konuştuk. Başından beri başkanımız bu konuyu yürütüyor. Dediğim gibi birkaç oyuncu daha gelecek. Ben açık konuşan bir insanım. Rusya'da da transferi ben size açıkladım. Şu anda da birkaç tane oyuncu bitebilir. Bitmeden bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında da kaleci var."
'Tüm kupalara talibiz'
"Mevcut kadroya birkaç oyuncu katılacak. Katılmasını beklediğimiz oyuncularda A, B, C planımız var. Transferler kolay olmuyor. Ya ekonomik problemler çıkıyor ya başka birileri devreye giriyor. Farklı şeyler olabiliyor. Biz de sadece 1, 2 kişiye odaklanmıyoruz. Bize katkı verecek oyuncuları transfer edebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 4 kupa var ama 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Bu seneki hedefimiz bütün kupalara talip olmak."
'Taraftara ihtiyacımız var'
"Çubuklu'yu giyen her oyuncu, en iyi oyuncumuzdur. Çubuklu'yla sahaya çıkan takım en iyi takımdır. Bu taraftar ve camia her şeyin en iyisine ve güzeline layıktır. Fenerbahçe futbol takımı; formasının karşılığını, armasının değerini sahada en iyi mücadeleyle verecek. Her futbolcumuz üzerindeki sorumluluğu bilecek. Şunu unutmayın, bu çocukların sadece sizin desteğinize ihtiyacı var. Sizin birlik ve beraberliğiniz, sevgi ve desteğiniz... Geri kalan her şey bizim sorumluluğumuzda. Bu maçla başlayarak tüm desteğinizi bu takıma gösterin."