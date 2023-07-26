Sahne yeni transferlerin

Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Alexander Djiku, Sebastien Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu'nda bir resmi maçta forma giyecek.

İsmail Kartal sezonun ilk resmi maçına çıkıyor

Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. İkinci kez göreve getirilen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.

İsmail Kartal: Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz

"22-23 gündür takımla beraber çalışıyoruz. Önce İstanbul'da sonrasında Rusya kampı, geldiğimiz nokta itibarıyla yarın (bugün) ilk resmi maçımıza çıkacağız. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda fizik olarak, oyun felsefesi olarak daha tam olarak yüzde 100 hazır değiliz. Yüzde 50-60 civarında hazırlandığımızı söyleyebilirim. Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bu sene bizim oyun sistemimiz farklı. Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz. Geçmişte bizimle çalışan oyuncular ne istediğimi çok net biliyorlar. Yeni gelen arkadaşlarla birlikte yaptığımız analiz ve sahada yaptığımız pratiklerle onlara çok net ne istediğimi, ne beklediğimi anlattım. Onlar da bunu anladılar."

'Cengiz'le görüşüyoruz'

"Yaptığımız transferler var. Yapabileceğimiz ve şu anda görüşme halinde olduğumuz transferler var. Çalışmaları başkanımız ve yöneticilerimiz çok sıkı şekilde sürdürüyorlar. Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacımız olan yerlere oyuncular alacağız. Tabii ki içinde yıldızlar olabilecek. Cengiz gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birkaç oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Kaleci konusunda başkanımızla konuştuk. Başından beri başkanımız bu konuyu yürütüyor. Dediğim gibi birkaç oyuncu daha gelecek. Ben açık konuşan bir insanım. Rusya'da da transferi ben size açıkladım. Şu anda da birkaç tane oyuncu bitebilir. Bitmeden bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında da kaleci var."