'Tüm kupalara talibiz'

"Mevcut kadroya birkaç oyuncu katılacak. Katılmasını beklediğimiz oyuncularda A, B, C planımız var. Transferler kolay olmuyor. Ya ekonomik problemler çıkıyor ya başka birileri devreye giriyor. Farklı şeyler olabiliyor. Biz de sadece 1, 2 kişiye odaklanmıyoruz. Bize katkı verecek oyuncuları transfer edebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 4 kupa var ama 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Bu seneki hedefimiz bütün kupalara talip olmak."

'Taraftara ihtiyacımız var'

"Çubuklu'yu giyen her oyuncu, en iyi oyuncumuzdur. Çubuklu'yla sahaya çıkan takım en iyi takımdır. Bu taraftar ve camia her şeyin en iyisine ve güzeline layıktır. Fenerbahçe futbol takımı; formasının karşılığını, armasının değerini sahada en iyi mücadeleyle verecek. Her futbolcumuz üzerindeki sorumluluğu bilecek. Şunu unutmayın, bu çocukların sadece sizin desteğinize ihtiyacı var. Sizin birlik ve beraberliğiniz, sevgi ve desteğiniz... Geri kalan her şey bizim sorumluluğumuzda. Bu maçla başlayarak tüm desteğinizi bu takıma gösterin."