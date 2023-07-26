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1.5 yıl aranın ardından sürpriz ters köşe! Fatih Terim'in çalıştıracağı takım belli oluyor

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim için İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeriyle Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran 69 yaşındaki deneyimli hoca şu anda kulüp çalıştırmıyor ve yeni bir maceraya hazırlanıyor gibi görünüyor. Galatasaray tarihine futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeriyle adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim son olarak 10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılmıştı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 14:32 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 14:32
1.5 yıl aranın ardından sürpriz ters köşe! Fatih Terim’in çalıştıracağı takım belli oluyor

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını tecrübeli çalıştırıcının yeni takımını açıkladı. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeriyle Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için yeni teknik direktör adayı olduğu belirtildi.

BOMBA İDDİA

69 yaşındaki deneyimli hoca son olarak 10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılmıştı ve şu anda kulüp çalıştırmıyor.

Ancak Suudi Arabistan Milli Takımı için düşünülen yeni teknik direktör olarak gündemde yer aldığı ifade ediliyor.

İtalyan basınına göre, Suudi Arabistan Milli Takımı yeni teknik direktör adayı olarak Fatih Terim'i düşünüyor. Suudi Arabistan Federasyonu önemli bir karar vermek üzere ve birçok ismi değerlendiriyor.

Fatih Terim'in milli takım tecrübesi, Suudi Arabistan Federasyonu için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı son olarak Fransız teknik direktör Herve Renard ile çalışmıştı. Ancak Renard, Bolivya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından istifa etmiş ve Suudi Arabistan'ın yeni teknik direktörü için arayış başlamıştı.

Terim yönetiminde A Milli Futbol Takımımız, EURO 2008 Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etmiş ve yarı finale yükselmişti. Almanya'ya karşı büyük bir mücadele vermiş ve 3-2'lik skorla mağlup olarak turnuvadan elenmişti.


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