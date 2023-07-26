1.5 yıl aranın ardından sürpriz ters köşe! Fatih Terim’in çalıştıracağı takım belli oluyor

İtalyan basınına göre, Suudi Arabistan Milli Takımı yeni teknik direktör adayı olarak Fatih Terim'i düşünüyor. Suudi Arabistan Federasyonu önemli bir karar vermek üzere ve birçok ismi değerlendiriyor.

Fatih Terim'in milli takım tecrübesi, Suudi Arabistan Federasyonu için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı son olarak Fransız teknik direktör Herve Renard ile çalışmıştı. Ancak Renard, Bolivya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından istifa etmiş ve Suudi Arabistan'ın yeni teknik direktörü için arayış başlamıştı.

Terim yönetiminde A Milli Futbol Takımımız, EURO 2008 Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etmiş ve yarı finale yükselmişti. Almanya'ya karşı büyük bir mücadele vermiş ve 3-2'lik skorla mağlup olarak turnuvadan elenmişti.