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Zalgiris-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme maçında Litvanya temsilci Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesen karşılaşmayı Takvim.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 18:21 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 19:09
Zalgiris-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkıyor.



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Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.



İLK 11'LER BELLİ OLDU

ZALGIRIS: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi

GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Zaniolo, Kerem, Barış Alper

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