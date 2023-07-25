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Beşiktaş'tan rakiplerini zorlayacak transfer harekatı! Gemileri yaktılar 3 ismin ardından şimdi de...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, transferde flaş gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı ekip, kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Beşiktaş, transfer döneminin açılmasının ardından Andre Onana, Daniel Amartey ve Emrecan Bulut'u resmi olarak kadrosuna kattı. Kulislerde konuşulan son transferler ise taraftarda büyük bir heyecan yarattı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 12:15 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 12:15
Beşiktaş’tan rakiplerini zorlayacak transfer harekatı! Gemileri yaktılar 3 ismin ardından şimdi de...

Geçtiğimiz sezonu Şenol Güneş yönetiminde 78 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon için iddialı bir kadro kurma hedefiyle hareket ediyor. Almanya'nın Grassu kentinde yapılan çalışmaların yanı sıra, transfer çalışmalarına da büyük önem veren kulüp, kadrosuna sağlam oyuncular katmak için transferde vites yükseltti.

PEŞ PEŞE 3 TRANSFER!

Öncelikli olarak Emrecan Bulut transferini duyuran Kartal, ardından Daniel Amartey ve Andre Onana'nın transferlerini de açıklamıştı. Bu transferlerle birlikte Beşiktaş gücüne güç katmayı hedefliyor.

Ancak transferlerin yanı sıra, bazı aksilikler de yaşanıyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Lyanco'nun sağlık kontrollerinde diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık tespit edildi.

Bu durumda Lyanco'nun ameliyat olması gerekecek ve transfer beklemeye alındı. Beşiktaş, Lyanco'ya maç kaçırması durumunda sözleşme fesih talebinde bulunmuş ancak oyuncu bu talebi kabul etmemişti. Transferle ilgili görüşmelerin süreceği belirtiliyor.

Beşiktaş, taraftarlarının heyecanla beklediği yeni sezon için transferdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şenol Güneş yönetimindeki güçlü kadrosuyla yeni sezonda başarılar elde etmeyi hedefleyen Beşiktaş tüm transfer süreçlerini titizlikle takip ediyor.

SÜRPRİZ HAMLE!

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için yeni bir hedefi belirledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı takım Alex Oxlade-Chamberlain'i transfer etmek için çalışmalara başladı.


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