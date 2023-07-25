Beşiktaş’tan rakiplerini zorlayacak transfer harekatı! Gemileri yaktılar 3 ismin ardından şimdi de...

Geçtiğimiz sezonu Şenol Güneş yönetiminde 78 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon için iddialı bir kadro kurma hedefiyle hareket ediyor. Almanya'nın Grassu kentinde yapılan çalışmaların yanı sıra, transfer çalışmalarına da büyük önem veren kulüp, kadrosuna sağlam oyuncular katmak için transferde vites yükseltti.

PEŞ PEŞE 3 TRANSFER! Öncelikli olarak Emrecan Bulut transferini duyuran Kartal, ardından Daniel Amartey ve Andre Onana'nın transferlerini de açıklamıştı. Bu transferlerle birlikte Beşiktaş gücüne güç katmayı hedefliyor.