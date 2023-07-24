Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor! Avrupa kupalarında kura zamanı

Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu muhtemel rakipleri bugün oluyor.

Kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentindeli UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kupa 1'deki temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakibi 13:00'te, Kupa 3'te mücadele eden temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise saat 15:00'te belli olacak.