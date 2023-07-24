Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor! Avrupa kupalarında kura zamanı

Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu muhtemel rakipleri bugün oluyor.
Kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentindeli UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kupa 1'deki temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakibi 13:00'te, Kupa 3'te mücadele eden temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise saat 15:00'te belli olacak.
GALATASARAY
Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.
Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat yarın 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler:
Ludogorets - Olimpija Ljubljana
Sparta Praha
Klaksvik - Hacken
ADANA DEMİRSPOR
Adana Demirspor ilk maçına 27 Temmuz Perşembe Romanya'da Cluj deplasmanında çıkacak
Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.