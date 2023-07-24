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    • 24.07.2023 11:56
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    • 24.07.2023 12:12
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    Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor! Avrupa kupalarında kura zamanı

    Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, 2. ön elemeyi geçmesi durumunda karşılacağı rakibi bugün saat 13.00'te yapılacak kura neticesinde belirlenecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. ön eleme turunu geçmesi halinde sonraki turda karşılaşacağı rakipleri de bugün saat 15.00'te belli olacak.

    takvim.com.tr
    Avrupa’da kura günü: İşte muhtemel rakiplerimiz!

    Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu muhtemel rakipleri bugün oluyor.

    Kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentindeli UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

    Kupa 1'deki temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakibi 13:00'te, Kupa 3'te mücadele eden temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise saat 15:00'te belli olacak.

    GALATASARAY
    Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.

    Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat yarın 19.00'da başlayacak.

    Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

    Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler:
    Ludogorets - Olimpija Ljubljana

    Sparta Praha

    Klaksvik - Hacken

    ADANA DEMİRSPOR
    Adana Demirspor ilk maçına 27 Temmuz Perşembe Romanya'da Cluj deplasmanında çıkacak

    Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.

        Adana Demirspor'un Cluj'u elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler:
        Gzira United - Diddeleng

        Linfield - Pogon Szczecin

        Osijek - ZTE FC

        Hibernian - Escaldes

        Brann

        BEŞİKTAŞ
        Beşiktaş ilk maçına 27 Temmuz'da kendi evinde Tirana'yı ağırlayacak.

        Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta oynanacak.

        Beşiktaş'ın Tirana'yı elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler:
        Hajduk Split

        Zeljeznicar - Neftçi

        Sutjeska - Santa Coloma

        Balzan - Neman Grodno

        FENERBAHÇE
        Fenerbahçe, 26 Temmuz'da Kadıköy'de Zimbru ile karşı karşıya gelecek.

        Rövanş 3 Ağustos'ta Moldova deplasmanında oynanacak.

        Fenerbahçe, Zimbru'yu elemesi halinde karşılacağı muhtemel rakipler:
        Kecskemeti - Riga FC

        Differdange - Maribor

        Akureyri - Dundalk

        B36 Torshavn - Haverfordwest County

        Heart of Midlothian
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            Haberler Spor Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor! Avrupa kupalarında kura zamanı
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