Galatasaray'ın yeni 10 numarası hayırlı olsun! Dries Mertens'in yerine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray transfer dönemini hareketli geçirerek önemli isimleri kadrosuna katıyor. Öncelikli olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Kaan Ayhan'ın bonservisini aldıktan sonra Beşiktaş'ın radarında olan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı ve Leipzig'den Angelino'yu kiralamayı başardı. Ardından da önemli bir golcü transferi gerçekleştirerek Cedric Bakambu için Al-Nasr kulübüyle görüşmelere başladı ve transferin resmiyet kazanmasıyla 4. transferini tamamladı.
Şimdi gözler 10 numara pozisyonu için yıldız bir ismi kadroya katmaya çevrildi.
Erden Timur, daha önce gündeme gelen Japon yıldız futbolcu Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı.