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    • 24.07.2023 14:00
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    • 24.07.2023 14:00
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    Galatasaray'ın yeni 10 numarası hayırlı olsun! Dries Mertens'in yerine geçmeye hazırlanıyor

    Spor Toto Süper Lig'in önemli temsilcilerinden Galatasaray, gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da başarılar elde etmek amacıyla transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu için de hazırlıklarını sürdürüyor ve Devler Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor. Öte yandan gözler 10 numara pozisyonu için yıldız bir ismi kadroya katmaya çevrildi. Galatasaray yıldız bir isimle temaslara başladı.

    Galatasaray’dan yeni 10 numara atağı!

    Galatasaray transfer dönemini hareketli geçirerek önemli isimleri kadrosuna katıyor. Öncelikli olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Kaan Ayhan'ın bonservisini aldıktan sonra Beşiktaş'ın radarında olan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı ve Leipzig'den Angelino'yu kiralamayı başardı. Ardından da önemli bir golcü transferi gerçekleştirerek Cedric Bakambu için Al-Nasr kulübüyle görüşmelere başladı ve transferin resmiyet kazanmasıyla 4. transferini tamamladı.

    Şimdi gözler 10 numara pozisyonu için yıldız bir ismi kadroya katmaya çevrildi.

    Erden Timur, daha önce gündeme gelen Japon yıldız futbolcu Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı.

        Orta sahaya kaliteli bir oyuncu eklemek isteyen takım, Kamada'nın menajeriyle yeni bir görüşme gerçekleştirdi ve transferin şartlarını masaya yatırdı.

        Tüm bu çalışmalarla birlikte Galatasaray, hem yerli hem de yabancı futbolcu transferleriyle kadrosunu güçlendirerek gelecek sezon için iddialı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği başarılı sonuçlarla Avrupa arenasında da adından söz ettirmeyi amaçlayan sarı kırmızılılar, taraftarlarını heyecanlandıran transfer atağını sürdürüyor.
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            Haberler Spor Galatasaray'ın yeni 10 numarası hayırlı olsun! Dries Mertens'in yerine geçmeye hazırlanıyor
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