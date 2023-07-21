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    • Spor
    • 21.07.2023 16:26
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    • 21.07.2023 16:29
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    Beşiktaş - Strasbourg CANLI MAÇ İZLE! BJK - Strasbourg maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri..

    Beşiktaş, son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşılaşacak. Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı bu akşam saat 17:00'da oynanacak ve futbolseverler maçı S Sport'dan canlı takip edebilecek. İnternet arama motorlarında ''Beşiktaş Strasbourg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maçın 11'leri belli oldu mu?'' sorularına yanıt arıyor.  İşte maça dair bilgiler...

    Beşiktaş - Strasbourg CANLI MAÇ İZLE!

    Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, 11'ler belli oldu mu, canlı nasıl izlenir şeklindeki sorular sıkça araştırılır oldu. Yeni sezona Almanya kampında hazırlanan Beşiktaş, Fransız rakibi Strasbourg ile bugün karşı karşıya gelecek. İşte merak edilenler...

    BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    21 Temmuz Cuma günü oynanacak Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak. Maç S Sport'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

    SON ANTRENMAN TEK EKSIKLE YAPILDI

    Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, dün basına açık yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman topla ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Ardından çift kale maç yapan SiyahBeyazlı futbolcular, basına açık son bölümde ise orta ve şut çalışması yaptı. Antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçiren Ajdin Hasic katılmadı.

        BEŞIKTAŞ-AUGSBURG MAÇI YARIDA KALDI

        Sezon öncesi hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Avusturya'daki Kufstein Arena'da Augsburg ile karşılaştı. Mücadelenin ilk dakikalarında tribünlerde yakılan meşaleler nedeniyle oyun bir süre durdu. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirirken, ikinci yarı başında da meşaleler yandı. Tribünlere yapılan uyarıların ardından duran oyun tekrar devam etti. Ancak 78. dakikadan itibaren sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle oyuna devam edilemedi ve 79´uncu dakikada hakem maçı bitirdi. 90 dakikası tamamlanamayan maçta Beşiktaş'ın golünü 42. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Augsburg'un golü ise 59'da Irvin Cardona'dan geldi.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Strasbourg CANLI MAÇ İZLE! BJK - Strasbourg maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri..
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