Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao İstanbul'a ayak bastı: Önce sağlık kontrolü sonra imza

Fenerbahçe yeni stoperi Rodrigo Becao'yu İstanbul'a getirdi.
Sarı-lacivertli kulüp, Çarşamba öğleden sonra Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiğini KAP'a bildirmişti.
BUGÜN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Brezilyalı stoper, gece 01:00 sularında İstanbul'a geldi. Havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 27 yaşındaki futbolcu, geceyi geçirmek üzere otele geçti.
Becao, Perşembe günü sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper mevkinde görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'den Transfer edilen Becao, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.