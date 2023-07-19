Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao İstanbul'a ayak bastı: Önce sağlık kontrolü sonra imza





GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper mevkinde görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'den Transfer edilen Becao, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.