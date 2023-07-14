Austria Wien-Galatasaray maçına az bir süre kala araştırmalar da hızlandı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren cimbom ilk hazırlık maçında Macar temsilcisi Kisvarda'yı 2-0 yendi. İkinci hazırlık karşılaşmasında da bu akşam Austria Wien ile mücadele edecek. Maçın yayın saati ve diğer tüm detaylar belli oldu. İşte 11'ler ve canlı izleme seçenekleri...
AUSTRIA WIEN GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı bu akşam (14 Temmuz 2023) saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka GS TV ve Galatasaray Youtube'da canlı yayınlanacak.
Maçın 11'leri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.