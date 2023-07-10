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    • 10.07.2023 20:05
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    • 10.07.2023 20:05
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    GALATASARAY KİSVARDA FC CANLI MAÇ İZLE! GS - Kisvarda FC hazırlık maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Galatasaray'ın Kisvarda FC ile karşılaşacağı hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Saat 20:30'daki maçın GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor. Heyecanlı maçı canlı izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte maçın 11'leri ve diğer detaylar...

    GALATASARAY KİSVARDA FC CANLI MAÇ İZLE!

    GS - Kisvarda FC hazırlık maçı hakkında araştırmalar hızlandı. 10 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak maçın 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Batuhan Şen, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz

    Yedekler: Jankat, Nelsson, Abdülkerim, Ali Turap, Kazımcan, Özgür Baran, Kerem, Yusuf, Caner, Moruţan, Efe, Zaniolo

    GALATASARAY KİSVARDA FC MAÇI CANLI

    Galatasaray-Kisvarda hazırlık maçının GSTV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

    GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

    Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başladı.

    Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecek.

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

        Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.

        GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

        Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
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        Haberler Spor GALATASARAY KİSVARDA FC CANLI MAÇ İZLE! GS - Kisvarda FC hazırlık maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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