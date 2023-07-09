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    • 09.07.2023 19:41
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    • 09.07.2023 19:46
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    ZENİT FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! 9 Temmuz 2023 ZENİT - FB maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı bu akşam Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Maçın 11'leri belli oldu. Buna göre sarı lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun forma giyecek. Heyecanlı maç S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak. İşte detaylar...

    ZENİT FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE!

    Fenerbahçe hazırlık turnuvasında Zenit ile karşı karşıya gelecek. Peki Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın 11'leri ve diğer detaylar...

    ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ

    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.

    Zenit: Vasyutin, Karavaev, Dmitry, Renan, Douglas Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra.

    FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

    Fenerbahçe, Rus ekibiyle oynayacağı mücadelenin ardından 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Kızılyıldız, 15 Temmuz Cumartesi günü de saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.
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    Haberler Spor ZENİT FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! 9 Temmuz 2023 ZENİT - FB maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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