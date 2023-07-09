Fenerbahçe hazırlık turnuvasında Zenit ile karşı karşıya gelecek. Peki Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın 11'leri ve diğer detaylar...
ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.
Zenit: Vasyutin, Karavaev, Dmitry, Renan, Douglas Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra.
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
Fenerbahçe, Rus ekibiyle oynayacağı mücadelenin ardından 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Kızılyıldız, 15 Temmuz Cumartesi günü de saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.